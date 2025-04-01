Системный оператор завершил унификацию деловых процессов балансирующего рынка в ценовых зонах ОРЭМ

Системный оператор с 1 апреля приступил к ежечасным расчетам планов балансирующего рынка (ПБР) в Объединенной энергосистеме Востока в соответствии с действующей в ЕЭС России моделью балансирующего рынка.

ОЭС Востока с 1 января 2025 года включена в состав второй ценовой зоны оптового рынка электроэнергии и мощности в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 23 декабря 2024 года №1868. В рамках подготовки к переходу Системным оператором последовательно реализованы все технологические процессы ОРЭМ, необходимые для проведения формализованных конкурентных отборов – выбора состава включенного генерирующего оборудования оптового рынка (ВСВГО), осуществлено формирование актуализированной расчетной модели для целей расчетов в рынке на сутки вперед (РСВ) и графиков загрузки на балансирующем рынке (БР).

Запуск внутрисуточных расчетов БР был осуществлен 1 октября 2022 года с двух расчетов в сутки, по мере отработки технологии формализованных процедур планирования и управления режимами работы ОЭС Востока осуществлялось постепенное увеличение количества циклов расчета: с 4 апреля 2023 года – шесть расчетов в сутки, с 2 апреля 2024 года – 12 расчетов в сутки, с 1 апреля 2025 года – 24 расчета в сутки.

«С переходом на расчеты плана балансирующего рынка один раз в час завершен процесс унификации технологий краткосрочного планирования во всех ценовых зонах оптового рынка электроэнергии и мощности в России», – отметил член Правления Системного оператора, директор по энергетическим рынкам Андрей Катаев.

Балансирующий рынок (БР) – один из базовых механизмов оптового рынка электроэнергии и мощности, предусматривающий покупку и продажу электроэнергии по свободным (нерегулируемым) ценам в объемах, соответствующих отклонениям фактического режима работы каждого из участников оптового рынка и энергосистемы в целом от торгового графика, сформированного в рынке на сутки вперед. В ценовых зонах оптового рынка планы БР рассчитываются Системным оператором на актуализируемой в течение суток расчетной модели энергосистемы по результатам конкурентного отбора ценовых заявок поставщиков и доводятся в виде диспетчерских графиков загрузки электростанций, подлежащих непосредственному исполнению участниками оптового рынка.