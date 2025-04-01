В Хабаровске появится здания аэровокзала

В г. Хабаровске выполнят монтаж быстровозводимого здания аэровокзала (до 100 пасс./час), Аэропорт Богородское, сообщает RosTender.info. Поставщика выберут по итогам аукциона. Заявки принимают до 16 апреля.

Необходима поставка и монтаж отдельно стоящего, одноэтажного быстровозводимого каркасного здания общей площадью 702 м2. Здание аэровокзала должно иметь простую, чёткую планировку, в него будут входить помещения тамбура, общий зал, кабинет директора филиала (отдыха экипажей), зал выдачи багажа, помещение досмотра багажа, спецконтроль, помещение оформления и хранения оружия и изъятия вещей, накопитель, медицинский кабинет, кабина личного досмотра, комнату матери и ребёнка, кассу и иные помещения. Поставка и монтаж обойдётся в 350 млн рублей.