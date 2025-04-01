Якутск туристический: уникальный проект в крупнейшем городе на вечной мерзлоте

Главгосэкспертиза России одобрила строительство четырехзвездочного гостиничного комплекса в центре Якутска. Проект реализуется под национальным брендом COSMOS при поддержке Корпорации Туризм.РФ в рамках национального проекта «Туризм и гостеприимство».

Общая площадь отеля составит более 9 тысяч кв. м. В нем запланированы 148 номеров разных категорий, в том числе пять из них будут оборудованы специально для маломобильных групп населения. Всего он сможет принять почти 300 человек. Также по проекту предусмотрены конференц-зал, переговорная, ресторан и тренажерный комплекс.

«Проект гостиничного комплекса в Якутске отличается оригинальной композицией. В плане она представляет собой треугольник из скругленной в центре тринадцатиэтажной башни, опирающейся на двухэтажную стилобатную часть. Это архитектурное решение позволило практически все номера в гостинице разместить так, чтобы из них открывался панорамный вид на Лену. Прочность и устойчивость здания обеспечивает монолитный железобетонный каркас, буроопускные сваи фундамента, что в сочетании со стилобатом повышает его надежность», – рассказала эксперт Главгосэкспертизы России Оксана Пономарева.

Также проект предполагает благоустройство территории вокруг гостиницы и организацию парковки на 60 мест.

Застройщик – ООО Северная Девелоперская Компания «Центр»

Генеральный проектировщик – ООО «БАЙЕР»