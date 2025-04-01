Дмитрий Григоренко провёл заседание наблюдательного совета АНО «Цифровая экономика»

На заседании наблюдательного совета АНО «Цифровая экономика» под председательством Заместителя Председателя Правительства – Руководителя Аппарата Правительства Дмитрия Григоренко было объявлено о разработке независимой методики оценки ИТ-отрасли. Её презентацию планируется провести на конференции «Цифровая индустрия промышленной России» в июне 2025 года.

Вице-премьер напомнил, что в декабре прошлого года был выработан и внедрён новый принцип работы организации с бизнесом в формате «10+10+10: 10 проблем, 10 рисков, 10 возможностей/перспектив». Как отметил Дмитрий Григоренко, АНО «Цифровая экономика» стала единой площадкой для взаимодействия государства и бизнеса, а также выработки совместных решений в интересах ИТ-отрасли. По его словам, формат 10+10+10 позволяет государству видеть потребности отрасли и интегрировать их в планы цифровой трансформации.

Также Дмитрий Григоренко отдельно отметил новое важное направление в работе «Цифровой экономики» – мониторинг ИТ-отрасли.

«При реализации планов по цифровой трансформации нам важно понимать, что все эти действия приводят к реальным результатам, которые приводят к позитивным изменениям в жизни ИТ-отрасли и рядовых граждан. Поэтому в АНО “Цифровая экономика„ была создана независимая методика оценки ИТ-отрасли. Это своего рода оценка эффекта от цифровизации в целом», – подчеркнул Дмитрий Григоренко.

Министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максут Шадаев сообщил, что министерство тесно работает с АНО «Цифровая экономика» по формату 10+10+10, и отметил востребованность организации как структуры, которая готова отрабатывать такие запросы.

В ходе заседания наблюдательного совета были приняты обновлённые ключевые показатели эффективности АНО «Цифровая экономика» на 2025 год.

Генеральный директор АНО «Цифровая экономика» Сергей Плуготаренко выделил пять ключевых приоритетов работы организации. Во‑первых, удовлетворённость учредителей деятельностью организации, её проектами, реализацией инициатив. Во‑вторых, новые треки – 10+10+10 и цифровые среды, которые уже стали знаковыми событиями прошедших месяцев. И эта работа будет продолжена.

«Третий приоритет мы поделили на две части. Часть первая – мониторинг отраслей цифровой экономики и экономики данных. Обеспечим консолидацию и анализ данных по отраслевым направлениям. Часть вторая – разработка методики и проведение на её основе регулярного мониторинга ключевых показателей развития ИТ-отрасли и цифровой экономики. Это сильный аналитический продукт, которого очень не хватает и государству, и игрокам рынка. И уникальность его не только в том, что это методика, верифицированная отраслью, но и в том, что благодаря усилиям Дмитрия Юрьевича нам удалось выстроить уникальную схему взаимодействия с ФОИВ и получить доступ к уникальным данным и статистике», – сказал Сергей Плуготаренко.

Среди других приоритетов АНО «Цифровая экономика» на 2025 год: работа в формате общественно-экспертного совета нацпроекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства», увеличение числа учредителей, новые проекты и консалтинг в интересах отрасли.