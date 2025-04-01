На Барнаульской ТЭЦ-3 начался ремонт турбоагрегата №3

4 часа назад
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Источник:
Сибирская генерирующая ко...
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На Барнаульской ТЭЦ-3 с 22 марта ведется текущий ремонт турбоагрегат №3 со сверхтиповым объемом работ. Он продолжится до 30 мая текущего года.

Планируется заменить вал ротора низкого давления, а также провести экспертизу промышленной безопасности пароперепускных труб цилиндра высокого давления турбины Т-190/220-130. Затраты на ремонт превысят 14,5 млн рублей. В 2025 году вложения СГК в ремонтные работы генерирующего оборудования на ТЭЦ Алтайского края составят свыше 3,1 млрд рублей. По сравнению с прошлым годом сумма увеличена на 9%. 

На четырех станциях региона в этом году отремонтируют 60 единиц оборудования — 28 котлов, 16 турбоагрегатов и 16 турбогенераторов. На пяти котлах, двух турбоагрегатах и двух турбогенераторах запланировано проведение капитального ремонта.

 

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