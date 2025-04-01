Нацпроектстрой цифровизировал управление движением поездов в логоцентре имени Дэн Сяопина

В Республике Татарстан компании Нацпроектстроя (НПС) оснастили российской цифровой автоматикой железнодорожную инфраструктуру логистического комплекса имени Дэн Сяопина.

Железнодорожная инфраструктура комплекса включает шесть путей протяженностью по 1,1 км каждый, позволяющих одновременно принимать и обрабатывать два состава без разбивки. Время разгрузки одного поезда составляет около трех часов.



Проект цифровизации реализован в кратчайшие сроки. Управлять движением поездов на полигоне крупнейшего в стране логоцентра будет современная микропроцессорная централизация МПЦ-ЭЛ, к ней подключили 11 стрелочных переводов и 16 светофоров. Импортонезависимая разработка компаний НПС обеспечит надежность и эффективность грузоперевозок.

Логистический комплекс имени Дэн Сяопина — крупнейший в России логоцентр, располагается в особой экономической зоне «Алабуга». Планируемая мощность терминала — более 100 тысяч контейнеров в год, что эквивалентно 2,4 миллионам тонн грузов.



Комплекс поможет «закольцевать» логистику между Китаем и Приволжским федеральным округом, предоставляя услуги по хранению грузов, управлению заказами и формированию партий товаров. Он также будет обслуживать мультимодальные перевозки, сочетая автомобильный, железнодорожный и в перспективе авиационный транспорт.