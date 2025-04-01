«Россети Кубань» обеспечили электроэнергией жилой комплекс для детей-сирот в Каневском районе

Тимашевский филиал «Россети Кубань» завершил работы по технологическому присоединению нового жилого комплекса, предназначенного для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей в Каневском районе Краснодарского края.

Для электроснабжения жилого комплекса энергетики установили новую трансформаторную подстанцию общей мощностью 250 кВА, построили воздушную линию электропередачи (ЛЭП) 0,4 кВ, а также выполнили монтаж домовых вводов и приборов учета. При строительстве ЛЭП энергетики использовали самонесущий изолированный провод (СИП). СИП устойчив к механическим повреждениям и сложным погодным условиям. Его использование позволит снизить количество технологических нарушений, вызванных гололедообразованием, налипанием снега и сильным ветром, а также повысить безопасность и надежность электроснабжения.

Новый жилой комплекс на 12 домов блокированной застройки оснащен современными отечественными системами электроснабжения, что обеспечивает высокий уровень безопасности для будущих жильцов. Все работы проведены в строгом соответствии с техническими и экологическими стандартами.

Компания «Россети Кубань» продолжает активно участвовать в реализации социальных проектов, направленных на улучшение качества жизни населения региона.

Тимашевские электрические сети обслуживают территорию общей площадью более 9,3 тыс. кв. км с численностью населения свыше 370 тыс. человек. В зону ответственности филиала входят пять административных районов Краснодарского края: Тимашевский, Каневской, Брюховецкий, Калининский, Приморско-Ахтарский. Основное оборудование филиала включает 20 подстанций напряжением 110 кВ, 63 подстанции напряжением 35 кВ и 2 339 трансформаторных подстанций 10/0,4 кВ. Протяженность воздушных линий электропередачи составляет более 10 тыс. км.