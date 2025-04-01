«Россети Ленэнерго» смонтировали почти 35 км СИП с начала текущего года

С января по март 2025 года специалисты «Россети Ленэнерго» смонтировали на территории Ленинградской области 34,38 км самонесущего изолированного провода (СИП) в сетях 0,4-10 кВ. Замена неизолированного провода на СИП – важнейшая часть работы компании по повышению надежности и обеспечению качественного электроснабжения потребителей.

Работы проводились в Выборгском, Гатчинском, Тосненском, Кингисеппском, Сланцевском и Волосовском районах Ленинградской области. В результате повышена надежность электроснабжения жителей в населенных пунктах: Чулково, Рябово, Козлово, Вопша, Заволожье, Любань, Логи, Выбье, Черновское, Яблоницы.

Особенность самонесущего изолированного провода – в защищенности от внешних воздействий. Его специальная полимерная оболочка обеспечивает устойчивую работу линии электропередачи при падении веток и деревьев на провода, налипании снега, гнездовании птиц и т.д. Кроме того, снижается вероятность электротравматизма сторонних лиц.

Использование СИП также является одним из методов борьбы с хищениями электроэнергии и незаконным энергопотреблением: на изолированном проводе практически невозможно самостоятельно выполнить «врезку» или «набросить времянку».