В МЭИ разработали технологию 3D-печати без границ

Ученые НИУ «МЭИ» создали программно-аппаратный комплекс 3D-печати для изготовления крупногабаритных композитных углепластиковых деталей сверхбольшого размера.

Сегодня монолитные формы для выкладки композитных изделий производятся с использованием больших портальных фрезерных ЧПУ станков. Недостатком такого подхода являются большие потери материала, так как в процессе изготовления существенная часть материала удаляется из заготовки, увеличивая тем самым объем производственных отходов. Вместо получения формы путем удаления материала ученые МЭИ предлагают использовать роботизированные аддитивные установки, применение которых обеспечивает существенный рост коэффициента полезного использования материала.

Инновационная технология 3D-печати позволяет производить детали размером более 10 метров по каждому из трех измерений XYZ. Уникальность заключается в отказе от использования портальной машины и размещения печатных головок на свободно перемещающихся беспилотных колёсных роботах. Комплекс использует подход, в основе которого лежит управление роем роботов, что позволяет многократно увеличить скорость печати.

«Наши ученые сделали большой шаг вперед в области 3D-печати изделий сверхбольшого размера. Внедрение новой технологии существенно повысит конкурентоспособность отечественной промышленности и ускорит производство новых продуктов, изготавливаемых из композитных материалов. Мы уверены, что данная разработка обеспечит снижение себестоимости высокотехнологичной продукции, выпускаемой в нашей стране», — рассказал о новой разработке ректор НИУ «МЭИ» Николай Рогалев.

Программно-аппаратный комплекс разработан коллективом молодых учёных под руководством заведующего кафедрой радиотехнических систем НИУ «МЭИ» Романа Куликова.