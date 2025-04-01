Закончено расширение габаритов путепровода на обходе Адлера

Строители завершили монтаж всех металлических консолей, за счет которых до двух полос увеличиваются габариты мостового перехода в составе будущей развязки у Восточного портала обхода Адлера. Начался этап переноса секций моста с временных на постоянные опоры, прокладки сетей, установки шумозащитных экранов.

К укладке слоев асфальта с применением комплексной технологии Superpave дорожники приступят уже в апреле, а к началу туристического сезона туристы и жители Сочи смогут передвигаться по путепроводу в обе стороны.

Между тем, в Кудепсте завершено сооружение свайных оснований и ростверков для 30% опор будущих искусственных сооружений в составе IV этапа обхода Адлера. Высота некоторых опор нового мостового перехода через реку уже достигла высоты Кудепстинского виадука на трассе А-147.

На самом Восточном портале близ ул. Ивановской закончено погружение всех 23 бурокасательных свай с каркасами из стеклопластиковой арматуры. Они помогут сдержать склон, когда в него будет врезаться тоннелепроходческий комплекс. В дорожном строительстве эта технология применяется достаточно редко – и в основном при строительстве тоннелей.

В будущем обход Адлера соединит микрорайон Кудепста и село Высокое. Строительство нового участка повысит туристический потенциал данного направления, сократит время в пути до аэропорта Сочи и Красной Поляны, обеспечит вывод транзитного транспорта из курортной зоны Адлера и улучшит экологическую обстановку прибрежной территории.