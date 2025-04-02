Александр Новак провёл совещание по газификации Мурманской области

Заместитель Председателя Правительства Александр Новак провёл совещание по вопросу газификации Мурманской области. В нём приняли участие губернатор Мурманской области Андрей Чибис, представители администрации Республики Карелия, представители Минэнерго, ПАО «Газпром» и ПАО «Новатэк».

Стороны обсудили ход газификации Мурманской области, которая должна быть проведена по поручению Президента Владимира Путина.

Проект газификации Мурманской области предусматривает строительство газопровода общей протяжённостью порядка 1,3 тыс. км. Строительство магистрали также увязывается с развитием газоснабжения Республики Карелия, через которую она пройдёт. Реализация проекта газификации позволит создать более 20 тыс. рабочих мест, а также улучшить экологическую ситуацию в Мурманской области.

ПАО «Новатэк» планирует построить СПГ-завод – «Мурманский СПГ».