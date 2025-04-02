Энергетики Белгородэнерго восстановили освещение у памятников, братских могил и мемориалов

Специалисты Шебекинского РЭС филиала «Россети Центр» - «Белгородэнерго» восстановили освещение у братской могилы советских воинов и мемориального комплекса в центре села Чураево Шебекинского округа.

Бригады выявили и заменили неисправные участки кабельной сети, выполнили ремонт изоляции, распределение нагрузки, заменили лампы, покрасили опоры, отремонтировали и очистили плафоны, восстановив работоспособность 14 светильников наружного освещения. Работы провели в рамках подготовки к празднованию 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. Теперь памятное для жителей место ярко освещено и в вечернее время суток.

В центре села Чураево расположено сразу два воинских захоронения. В братской могиле покоятся 167 советских воинов 7-й гвардейской армии, погибших в освободительных боях с фашистами летом 1943 года. Все имена установлены и размещены на плитах у подножия памятника.

Здесь же находится и другой мемориальный комплекс – воинам-землякам, погибшим в годы Великой Отечественной войны 1941–1945 годов. Фамилии 950 погибших воинов из сел Чураево, Боровское, Крапивное, Кошлаково, Пенцево, Неклюдово высечены на чугунных плитах у его основания.

Кроме этого, энергетики выполнили ревизию наружного освещения у братской могилы в селе Никольское, у памятника героям-танкистам в селе Вознесеновка, проверили и заменили негорящие лампы, привели в порядок опоры и светильники у братской могилы в поселке Батрацкая Дача и селе Маслова Пристань.

Главная задача – ко Дню Победы восстановить освещение у всех мемориалов и воинских захоронений округа. Подобные работы специалисты Белгородэнерго сейчас проводят всех районах области.