Энергетики построили подстанцию для увеличения мощности электроснабжения очистных сооружений в Лыткарине

Специалисты «Мособлэнерго» в рамках Инвестиционной программы установили новую трансформаторную подстанцию и проложили четыре ЛЭП для увеличения мощности электроснабжения реконструируемых очистных сооружений в Лыткарине.

В середине марта энергетики завершили работы по установке новой блочной комплектной трансформаторной подстанции БКТП-668. Подстанция оснащена двумя трансформаторами мощностью 1250 кВА каждый. В ходе мероприятий по технологическому присоединению также были проложены четыре кабельные линии электропередачи: две от ТП-631 длиной 52 метра каждая и две от РТП-21 протяженностью по 1350 метров.

Строительство энергообъектов обеспечило условия для увеличения мощности электроснабжения реконструируемых очистных сооружений города с 676 до 1769 кВт.

Инвестиционная программа «Мособлэнерго» реализуется компанией для обеспечения качественного электроснабжения потребителей Подмосковья. Всего в рамках реализации инвестиционной программы по строительству и реконструкции сетей и подстанций в Подмосковье в 2025 году «Мособлэнерго» планирует построить и реконструировать более 388 км воздушных и кабельных линий электропередачи, а также ввести свыше 208,77 МВА дополнительной трансформаторной мощности.