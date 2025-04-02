Энергетики повысили надежность электроснабжения шести МКД и торгового центра в Раменском

02 апр. 2025, 14:30
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Источник:
Министерство энергетики М...
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В конце марта текущего года в рамках реализации инвестиционной программы специалисты «Мособлэнерго» провели работы по реконструкции комплектной трансформаторной подстанции, осуществляющей электроснабжение торгового центра «Бульвар» и шести многоквартирных домов, расположенных на ул. Михалевича и Стальконструкции в Раменском.

В ходе работ энергетики компании в комплектной трансформаторной подстанции КТП-218 установили новые рубильники в количестве 10 штук. Выполненные мероприятия позволили повысить надежность электроснабжения торгового центра и  около ста потребителей.

Всего в рамках реализации инвестиционной программы по строительству и реконструкции сетей и подстанций в Подмосковье в 2025 году «Мособлэнерго» планирует построить и реконструировать более 388 км воздушных и кабельных линий электропередачи, а также ввести свыше 208,77 МВА дополнительной трансформаторной мощности.

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