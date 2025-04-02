Филиал «Оренбургэнерго» построил линию для электроснабжения базовой станции

Работники филиала ПАО «Россети Волга» - «Оренбургэнерго» завершили строительство воздушной линии электропередачи для электроснабжения базовой телекоммуникационной станции в Оренбурге.

Работы по строительству ЛЭП выполнялись по договору на технологическое присоединение с одним из операторов связи. Энергетики построили участок ЛЭП, установили трансформаторный пункт – подготовили все необходимое для подачи напряжения на оборудование связи.

Операторы связи являются одной из самой многочисленных групп заявителей на заключение договоров технологического присоединения. Так, в 2024 году филиал «Оренбургэнерго» подключил к электрическим сетям 91 объект, включая базовые станции и вышки связи, суммарной мощностью более 1 МВт. В первом квартале текущего года уже подключено 13 объектов мощностью 170 кВт. Еще 40 договоров технологического присоединения находятся в процессе исполнения.

Процедура технологического присоединения универсальна для всех и состоит из трех этапов: подачи заявки, заключения договора и фактического подключения объекта в сеть. Заявку на технологическое присоединение можно подать через Единый портал электросетевых услуг Группы «Россети» портал-тп.рф или очно, посетив Центры обслуживания потребителей филиала «Оренбургэнерго» в городах и районных центрах.

Предварительную консультацию можно получить по телефону 8 800 220-0-220 или 220 – с мобильных устройств.