Кабели СПЕЦКАБЕЛЯ для систем противопожарной защиты – на выставке ЭНЕРГЕТИКА и ЭЛЕКТРОТЕХНИКА

Санкт-Петербург с 9 по 11 апреля станет ареной для международной выставки «Энергетика и электротехника». Один из участников выставки – московский кабельный завод «Спецкабель» – представит спектр разработок, способных удовлетворить потребности самых требовательных заказчиков в разных отраслях промышленности.

На стенде F3.2 в «Экспофоруме» будут демонстрироваться специализированные кабели КУНРС для использования в электроустановках систем противопожарной защиты. Созданные с использованием современных технологий и материалов, они обеспечивают надежную и безопасную передачу сигналов во время пожара.

Также представят кабели СКАБ-С для работы в условиях жестких эксплуатационных параметров. Изделия выдерживают вибрации, перепады температур и другие неблагоприятные воздействия, обеспечивая длительный срок службы и бесперебойную работу оборудования на объектах нефтяной, газовой, нефтехимической, химической промышленности и электроэнергетики.

Посетители выставки увидят и судовые кабели СКАБ-М , рассчитанные на напряжение до 1 кВ. Применяются для присоединения к стационарным электрическим приборам, аппаратам, сборкам электрических распределительных устройств, а также для слаботочных цепей и цепей контроля. Надежность кабелей неоднократно подтверждалась тщательными испытаниями, результаты которых задокументированы в соответствующих сертификатах качества.

Кроме того, специалисты «Спецкабеля» покажут кабели для монтажа электронных и электротехнических устройств, рассчитанные на напряжение до 660 В. Эти кабели отличаются гибкостью и удобством в монтаже и поэтому подходят для современных электронных систем.

Особое внимание заслуживают сверхгибкие монтажные кабели СКЛОН , специально разработанные для использования в робототехнике. Уникальная конструкция обеспечивает устойчивость к многократным изгибам, что является критическим фактором для надежной работы роботов.

Участие в выставке «Энергетика и электротехника» – это уже сложившаяся традиция для завода «Спецкабель». Здесь компания не только представляет достижения, но и ведет переговоры с партнерами, расширяя деловые связи. Приглашаем посетить стенд F3.2 и лично ознакомиться с инновационными разработками завода «Спецкабель»!