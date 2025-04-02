По нацпроекту отремонтируют почти 18 км дороги Уфа - Павловка в Башкирии

В Республике Башкортостан в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни» отремонтируют почти 18 км автомобильной дороги «Уфа - Иглино - Красная Горка - Павловка». В нормативное состояние приведут четыре участка в Иглинском и Нуримановском районах. Об этом в среду, 2 апреля, сообщает Министерство транспорта и дорожного хозяйства региона в своем официальном Telegram-канале.



К ремонту планируют приступить во втором квартале. В ходе работ обновят покрытие, укрепят обочины и нанесут разметку.

«Это важная региональная транспортная артерия, а также популярный туристический маршрут. Трасса ведет к Павловскому водохранилищу. Также в данном направлении находится гидрологический памятник природы - родник Красный Ключ. Поэтому важно привести эту дорогу в нормативное состояние, - отметила министр транспорта и дорожного хозяйства Башкирии Любовь Минакова.

Всего в 2025 году в республике по нацпроекту «Инфраструктура для жизни» намерены отремонтировать 280 км автодорог опорной сети. Работы проведут на 83 объектах.

Ранее сообщалось, что в текущем сезоне в Башкортостане по всем дорожным проектам и программам приведут к нормативу не менее 1 тыс. км трасс, построят и реконструируют более 22 км дорог, обновят и возведут более 1 тыс. погонных метров мостов и путепроводов.