Сергей Цивилев и Рустам Минниханов дали старт Международному энергетическому форуму «Энергопром» в Казани

Сергей Цивилев совместно с Раисом Республики Татарстан Рустамом Миннихановым дали старт Международному энергетическому форуму «Энергопром».

В торжественной церемонии открытия также приняли участие заместитель Министра промышленности и торговли РФ Михаил Иванов, заместитель Министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Константин Михайлик, Министр энергетики и водных ресурсов Республики Таджикистан Далер Джумъа, первый заместитель Министра энергетики Республики Узбекистан Бахтиер Маматкаримов, заместитель Министра энергетики Республики Казахстан Сунгат Есимханов.

«Перед нами поставлены масштабные вызовы, связанные с растущим спросом на электроэнергию. Нам предстоит модернизация всего электросетевого комплекса, строительство новых мощностей, решение вопросов накопления и хранения энергии. Все эти амбициозные задачи требуют, чтобы мы все объединились и работали как одна команда», – подчеркнул Министр.

Министр также отметил, что татарстанский форум имеет перспективы стать площадкой федерального значения для обсуждения перспективных направлений развития ТЭК и укрепления связей с зарубежными партнерами.

В рамках открытия форума Сергей Цивилев и Раис Республики Татарстан Рустам Минниханов осмотрели выставочную экспозицию, представленную стендами энергетических компаний и производителей оборудования из России и СНГ.

«Меня очень радует, что всё больше и больше компаний переходят на оборудование российского производства. Мы ведем активную работу над тем, чтобы обеспечить топливно-энергетический комплекс всеми необходимыми технологиями. Чтобы это были российские технологии, которые будут отвечать всем международным стандартам и даже превосходить их», - отметил Глава Минэнерго России.

Сергей Цивилев также ознакомился с экспозицией «Дважды победители», посвященной 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. В выставочных экспонатах отображен подвиг татарстанских энергетиков во время Великой Отечественной Войны и роль ТЭК в приближении Победы.

В преддверии празднования 80-летия Победы в Великой Отечественной Войне Министр вручил почетные грамоты Министерства энергетики Российской Федерации ветеранам энергетической отрасли Татарстана. Он поблагодарил ветеранов за многолетний добросовеcтный труд и вклад в развитие российской энергетики.