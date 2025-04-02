В ДНР восстанавливают обход Макеевки

В Макеевке Донецкой Народной Республики Госкомпания «Автодор» восстанавливает обход города. Специалисты капитально ремонтируют дорожное покрытие на улицах Магистральная, Автотранспортная и Городецкая. В общей сложности к нормативам приведут свыше 10 км.



Работы на обходе Макеевки проводятся, чтобы снизить транспортную нагрузку на Макеевском шоссе и проспекте 250-летия Донбасса. В часы пик автомобилисты вынуждены стоять в пробках из-за аварийного состояния дороги.



Кроме того, на улицах, входящих в обход, располагаются более пяти школ. Дороги к социально значимым объектам, в частности к детским образовательным учреждениям, в приоритете при формировании перечня работ на будущий сезон. Госкомпания помогает создать необходимую инфраструктуру близ школ в исторических регионах для повышения безопасности дорожного движения.



Сейчас на объекте подрядная организация выполняет фрезерование старого асфальтобетона, укладывает нижний слой покрытия, устанавливает бортовой камень. После этого специалисты приступят к устройству верхнего слоя и к работам по обустройству элементов безопасности. На объекте установят почти 400 дорожных знаков, нанесут 3,9 тыс. кв. м разметки, проведут свыше 10 км линий наружного освещения.



Для удобства местных жителей сделают 36 автобусных остановок, а на улице Автотранспортной устроят парковку и тротуар возле кладбища длиной свыше 200 м. Сегодня автомобилисты вынуждены оставлять машины на обочине и выходить на проезжую часть, подвергая себя опасности. Общая же площадь тротуара на объекте составит свыше 14 тыс. кв. м.



Завершить все работы на обходе Макеевки планируют в этом году.