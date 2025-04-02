В Республике Башкортостан проведут строительство физкультурно-оздоровительного комплекса

Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса c бассейном проведут в с. Серафимовский, Туймазинском районе, Республики Башкортостан, сообщает RosTender.info. Заявку на участие в конкурсе на выбор исполнителя можно подать до 11 апреля.

В здании ФОК предполагается размещение универсального спортивного зала с пропускной способностью 24 чел./час с тренерской и раздевалками, пункт проката лыжного инвентаря с вестибюлем-грелкой, кладовая на 100 пар лыж, помещение хранения и сушки обуви, шахматный зал, помещение лаборатории анализа воды в бассейне. На 2 этаже предполагается размещение бассейна с ванной на 4 дорожки с пропускной способностью 32 чел./час с тренерской и раздевалками, тренажерные залы на 5 человек в смену и иные помещения. Строительство проведут в срок до 30.07.2027 года. Цена контракта 575 млн рублей.