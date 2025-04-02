В Ростове-на-Дону обсудили завершение создания Ростовского транспортного кольца

Первый заместитель Министра транспорта РФ Валентин Иванов и врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь провели рабочую встречу, на которой рассмотрены вопросы строительства второго этапа Западной хорды и завершения создания Ростовского транспортного кольца.

Глава региона назвал завершение строительства объездной дороги вокруг донской столицы – Ростовского транспортного кольца – «очень чувствительным вопросом для Ростова и всей Ростовской агломерации». Он отметил рост транзитного потока по Западной хорде, который попадает на городские дороги, что фактически сокращает срок их эксплуатации и создает проблемы для жителей нескольких районов города.

Второй этап проекта Западной хорды окончательно соединит между собой две федеральные автодороги Р-280 «Новороссия» и А-135. По мнению Юрия Слюсаря, реализация проекта повысит транспортную доступность между Ростовской областью и историческими регионами, а также создаст новые точки роста экономик Ростовской области, Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей. Проект входит в состав Азовского транспортного кольца.

Валентин Иванов назвал проект принципиально важным. На встрече были рассмотрены возможные источники финансирования работ. Строительство Западной хорды ведётся с 2022 года. В 2024 году введен первый этап протяженностью 4,75 км, проект был реализован за счет инфраструктурного бюджетного кредита.

Строительство Ростовского транспортного кольца общей протяженностью 112 км – самый масштабный инфраструктурный проект в донском регионе. Кольцо формируют 12 автодорог, в том числе пять дорог федерального значения, шесть – регионального и одна – местного. Почти все участки будущего объекта уже построены. Сданы две двухуровневые развязки – Щепкинская и Родионовская. Еще одну развязку – Темерницкую – планируется завершить к ноябрю этого года. Чтобы окончательно замкнуть Ростовское транспортное кольцо, требуется построить вторую часть Западной хорды протяженностью 7,5 км.