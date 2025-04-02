Более 32 млрд рублей вложат ремонт дорог в Самарской области

Власти Самарской области выделят на ремонт дорог в регионе более 32 млрд рублей, сообщил губернатор Вячеслав Федорищев в своем телеграм-канале в среду.

"В Самарской области - сезон ремонта дорог. Он будет масштабным, вложим более 32 млрд руб., отремонтируем более 420 км дорог", - написал глава региона.

Как сообщает пресс-служба правительства Самарской области, в текущем году будет отремонтировано 180 км трасс регионального значения и 240 км дорог местного значения.

В Самаре обновят 70 км дорожного полотна. Кроме того, в городе планируется до конца лета восстановить все колодцы в полном объеме.