Более 9 трлн рублей выделили на освещение трасс в России

02 апр. 2025, 16:30
392
Время чтения ≈ 1 минута
Источник:
interfax-russia.ru
Авторы и источники / Правообладателям

Правительство России выделило более 9 трлн рублей на фонари на трассах и магистралях в РФ, заявил в среду премьер-министр Михаил Мишустин.

"Продолжится обустройство трасс и магистралей мостами, пешеходными переходами, тротуарами, путепроводами. Конечно, они должны быть хорошо освещены. В ближайшие шесть лет из федерального бюджета на эти цели предполагается направить свыше 9 трлн рублей", - сказал Мишустин на заседании правительства.

Он поручил Минтрансу следить за расходованием денег, ходом работ и сроками выполнения.

Обсудить на форуме
Отрасль:
Теги:

Первая отраслевая соцсеть RusCable Переменка!

Переменка — это отраслевая социальная сеть. Удобная платформа для дружбы, общения и публикаций! 

Перейти в Переменку!