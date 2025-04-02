Более 9 трлн рублей выделили на освещение трасс в России

Правительство России выделило более 9 трлн рублей на фонари на трассах и магистралях в РФ, заявил в среду премьер-министр Михаил Мишустин.

"Продолжится обустройство трасс и магистралей мостами, пешеходными переходами, тротуарами, путепроводами. Конечно, они должны быть хорошо освещены. В ближайшие шесть лет из федерального бюджета на эти цели предполагается направить свыше 9 трлн рублей", - сказал Мишустин на заседании правительства.

Он поручил Минтрансу следить за расходованием денег, ходом работ и сроками выполнения.