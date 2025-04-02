«Россети Кубань» ведут поверку размещения ВОЛС провайдерами на энергообъектах Туапсинского района

Специалисты Сочинского филиала «Россети Кубань» в рамках заключенных договоров с интернет-провайдерами осуществляют поверку размещения волоконно-оптических линий связи (ВОЛС) на опорах воздушных линий электропередачи (ЛЭП).

На данный момент в Сочинских электрических сетях заключены договоры с восемью интернет-провайдерами, которые добросовестно исполнили все необходимые технические требования и соответствуют заявленным параметрам по размещению ВОЛС на опорах ЛЭП «Россети Кубань» в Туапсинском районе.

Взаимодействие с интернет-провайдерами проводится до монтажа ВОЛС: специалисты проводят визуальное и инструментальное обследование каждой опоры линий электропередачи с применением метода ударного импульса ультразвуком. Конструкции ЛЭП изучается на предмет целостности и надежности. В случае выявления несоответствия заявленным параметрам – опоры меняются на новые.

По результатам обследования опор с учетом веса линий связи проводятся расчеты на статические и динамические нагрузки согласно существующей розы ветров в данном районе. Анализируется влияние ВОЛС на надежность работы энергообъекта, в том числе исключения возможного перехлеста линии связи с проводами линий электропередачи. Все эти требования важны для того, чтобы потребители Туапсинского района не столкнулись с перебоями электроснабжения и интернет-связи.

В случае выявления несанкционированных подвесов сотрудники Сочинских электрических сетей энергетики вынуждены демонтировать линии связи, размещенные без выполнения необходимых требований.

Напомним, ранее специалисты «Россети Кубань» демонтировали более 60 км незаконного ВОЛС интернет-провайдера «Тайгет» на опорах ЛЭП на территории 14 населенных пунктов Туапсинского района: в селах Бжид, Небуг, Георгиевское, Греческое, Дедеркой, Лермонтово, Агой, Кроянское и Кирпичное, а также в поселках Джубга, Новомихайловский, Ольгинка, ауле Агуй-Шапсуг и хуторе Полковничий.