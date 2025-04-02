Сергей Меликов и Андрей Рюмин обсудили повышение надежности энергоснабжения в Дагестане

Глава Дагестана Сергей Меликов встретился с Генеральным директором ПАО «Россети» Андреем Рюминым. Стороны обсудили предварительные результаты прохождения отопительного сезона, реализацию программы повышения надежности электросетевого комплекса и выполнение поручений Президента РФ в регионе.

Несмотря на сохраняющиеся проблемы в сфере энергоснабжения, в республике отмечена положительная динамика в отопительный сезон 2024/2025, в том числе снизилось количество аварий и время устранения их последствий.

Глава региона дал высокую оценку работе специалистов: он подчеркнул эффективность действий энергетиков в самых сложных погодных условиях.

Сергей Меликов и Андрей Рюмин детально обсудили меры по дальнейшему повышению надежности энергоснабжения. Было отмечено, что в последние годы в Дагестане существенно вырос объем потребления электрической энергии на фоне значительного социально-экономического роста. В регионе активно развивается туризм, массово строятся рекреационные и развлекательные объекты вдоль побережья Каспийского моря, а также вблизи памятников природы и культуры. Однако эти процессы сопровождаются превышением допустимых нагрузок на распределительные электрические сети.

Для устранения данных проблем требуется разработка комплексной программы развития сетей, предусматривающая кардинальную модернизацию энергосистемы, строительство новых центров питания. Соответствующие поручения федеральным органам власти дал Президент России Владимир Путин по итогам встречи с главой Дагестана Сергеем Меликовым.

В настоящее время в Дагестане продолжается реализация специальных программ. В рамках мероприятий по повышению надежности увеличена доля нового оборудования в распределительных сетях, улучшены показатели времени восстановления энергоснабжения при авариях.

Сергей Меликов отметил важность совместной работы с Группой «Россети» для обеспечения устойчивого энергоснабжения региона и выразил уверенность в дальнейшем развитии сотрудничества.