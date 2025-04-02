В Испытательном центре ВЭИ завершились первые испытания на нагрев длительными номинальными и наибольшими токами

Первого апреля в Испытательном центре (ИЦ) ВЭИ завершились первые испытания на нагрев длительными номинальными и наибольшими токами. Они были проведены на новой установке, созданной в ИЦ.

Новый стенд ИЦ ВЭИ позволяет испытывать на длительный нагрев токами до 50 000А различные электротехнические устройства с напряжением до 750 кВ, включая оборудование схемы выдачи мощности АЭС. Данные параметры являются рекордными для РФ.

ИЦ ВЭИ в марте 2025 года успешно прошел процедуру подтверждения компетентности с расширением области аккредитации на новые методики и стенды. Итоговая область аккредитации ИЦ ВЭИ содержит более 1000 методик испытаний по более чем 150 отечественным и международным стандартам.