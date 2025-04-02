В Испытательном центре ВЭИ завершились первые испытания на нагрев длительными номинальными и наибольшими токами

02 апр. 2025, 17:30
368
Время чтения ≈ 1 минута
Источник:
ВНИИТФ
Авторы и источники / Правообладателям

Первого апреля в Испытательном центре (ИЦ) ВЭИ завершились первые испытания на нагрев длительными номинальными и наибольшими токами. Они были проведены на новой установке, созданной в ИЦ.

Новый стенд ИЦ ВЭИ позволяет испытывать на длительный нагрев токами до 50 000А различные электротехнические устройства с напряжением до 750 кВ, включая оборудование схемы выдачи мощности АЭС. Данные параметры являются рекордными для РФ.

ИЦ ВЭИ в марте 2025 года успешно прошел процедуру подтверждения компетентности с расширением области аккредитации на новые методики и стенды. Итоговая область аккредитации ИЦ ВЭИ содержит более 1000 методик испытаний по более чем 150 отечественным и международным стандартам.

Обсудить на форуме
Отрасль:
Теги:

Главный журнал о кабельном бизнесе RusCable Insider!
Дайджест кабельного рынка, репортажи, интервью, спецпроекты. Уже больше 8000+ подписчиков с нами!

Читайте свежий номер RusCable Insider