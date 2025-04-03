Дочерняя компания «Росэнергоатома» расширила сеть электрозарядных станций на Ульяновскую область

Дочерняя компания Концерна «Росэнергоатом» ООО «АтомЭнерго» (Электроэнергетический дивизион госкорпорации «Росатом») открыла первые 5 электрозарядных станции (ЭЗС) мощностью 150 кВт в административном центре Ульяновской области - городе Ульяновске.



Новые ЭЗС* расположены в черте города около международного аэропорта «Ульяновск (Баратаевка)» им. Н. М. Карамзина, в Железнодорожном и Заволжском районах.



Станции поддерживают все современные типы разъемов, позволяющие значительно сократить время зарядной сессии. Зарядиться на быстрых* зарядных станциях можно через мобильное приложение «АтомЭнерго», а круглосуточный корпоративный колл-центр проконсультирует по всем вопросам работы станций.

«Мы стремимся обеспечить удобный доступ к инфраструктуре для электромобилистов на территории всей страны. «АтомЭнерго» продолжает расширение своей сети элекрозарядных станций и начало работы в Ульяновске является важным шагом на пути к достижению нашей цели. Учитывая специфику электротранспорта, обеспечение доступной и надежной сети ЭЗС поспособствует локальному улучшению экологической ситуации и позволит жителям города комфортно перейти на более экологичный вид транспорта», - прокомментировал Валерий Маркелов, генеральный директор ООО «АтомЭнерго».

В настоящее время «Росэнергоатом» в лице ООО «АтомЭнерго» реализует масштабную программу по сооружению сети электрозаправочных станций, обеспеченных сертификатом «Чистая Энергия Росатом», который гарантирует, что вся электроэнергия, потребленная на зарядных станциях «АтомЭнерго», является экологически чистой энергией, выработанной на атомных станциях. Уже сегодня в работе находятся более 170 «быстрых» ЭЗС, расположенных в 13 регионах страны.



В ближайшее время общее количество электрозаправочных станций ООО «АтомЭнерго» увеличится до 255 единиц. К 2030 году запланировано создание сети из не менее чем 11 200 ЭЗС в 53 регионах РФ.

АО «Концерн «Росэнергоатом» - крупнейшая генерирующая компания страны и лидер в производстве «зелёной» электроэнергии. Он является отраслевым интегратором нового направления бизнеса «Роуминговый оператор зарядной инфраструктуры для электротранспорта». В состав «Росэнергоатома» на правах филиалов входят 11 действующих АЭС в составе 35 энергоблоков суммарной установленной мощностью свыше 29,5 ГВт. Доля атомной генерации на сегодняшний день - около 19% от всего объема выработки электроэнергии в стране. Реализацию нового направления бизнеса по развитию зарядной инфраструктуры для электротранспорта компания осуществляет с 2022 года. Благодаря реализации современных проектов укрепляется технологический суверенитет страны. Электроэнергетический дивизион Госкорпорации «Росатом» принимает активное участие в повышении доступности электрозарядной инфраструктуры как в городах присутствия Росатома, так и в стране в целом, обеспечивая существенный вклад в популяризацию электротранспорта и улучшение экологической ситуации.



ООО «АтомЭнерго» - дочерняя компания АО «Концерн Росэнергоатом», владеющая и управляющая создаваемой сетью ЭЗС. В её задачи входит взаимодействие с партнерами, строительство и эксплуатация электрозарядных станций (покупка электроэнергии, обслуживание клиентов, учет), создание и развитие цифровой платформы управления ЭЗС, клиентских сервисов, продажа сопутствующих товаров и услуг. ООО «АтомЭнерго» располагает всеми необходимыми ресурсами и компетенциями госкорпорации «Росатом», включая генерацию низкоуглеродной электроэнергии, IT-платформу управления ЭЗС, производство ЭЗС и компонентов R&D центр. Данные компетенции обеспечивают полный цикл для создания и эксплуатации электрозарядной инфраструктуры. В целях ускоренного перехода транспорта на электротягу ООО «АтомЭнерго» с 2023 года создаёт сеть электрозарядной инфраструктуры.



*«Быстрые» зарядные станции используют более высокую мощность для быстрой зарядки аккумулятора. Мощность такой зарядной станции составляет от 60 кВт. Зарядка автомобиля от неё осуществляется постоянным током и может занять около 30 минут.



*ЭЗС - электрозарядная станция, элемент транспортной инфраструктуры, предоставляющий электроэнергию для зарядки аккумуляторного электротранспорта, такого как электромобили, электробусы, электроскутеры и тд.



Госкорпорация «Росатом», производящая электричество с помощью низкоуглеродной генерации, последовательно реализует шаги по переходу к «зелёной» экономике. Снижение негативного влияния на природу, сохранение и восполнение биоресурсов - все это приоритетные задачи российской атомной отрасли в области охраны окружающей среды. Атомщики уделяют большое внимание модернизации оборудования, обеспечивающего выработку экологически чистой энергии, ежегодно направляется сотни миллионов рублей на мероприятия по охране окружающей среды.