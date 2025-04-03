Энергетики повысили надежность электроснабжения более 50 участков в СНТ «Березка»

Специалисты «Мособлэнерго» выполнили мероприятия по реконструкции воздушной линии электропередачи в садовом некоммерческом товариществе «Березка» в д. Васютино Павлово-Посадского г. о. Данная линия обеспечивает электроснабжение более 50 частных домовладений с численностью населения около 150 жителей.

В рамках программы капитального ремонта специалисты произвели замену воздушной линии ВЛ-0,4 кВ протяженностью 1,2 км. ЛЭП запитана от комплектной трансформаторной подстанции КТП-904. Выполненные мероприятия позволили повысить надежность электроснабжения потребителей, проживающих в СНТ «Березка».

Программа капитального ремонта ежегодно реализуется «Мособлэнерго» в каждом округе Подмосковья, где расположены сети компании. Наибольшие объемы работ в рамках программы выполняются в весенние и летние месяцы. Мероприятия проводятся силами филиалов «Мособлэнерго», а также привлекаемыми на конкурсной основе подрядными организациями.