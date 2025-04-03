Федор Опадчий: «Перед электроэнергетикой стоит задача резкого наращивания инвестиций»

В Казани на Татарстанском энергетическом форуме «Энергопром–2025» Председатель Правления Системного оператора Федор Опадчий рассказал о ключевых вызовах, стоящих перед электроэнергетикой на современном этапе развития, и возможных путях их преодоления.

В ходе пленарного заседания «Новые энергетические технологии и технологическое лидерство: тенденции и вызовы» глава Системного оператора проанализировал основные тенденции развития энергосистемы России.

К числу основных вызовов Федор Опадчий отнес увеличивающийся разрыв между растущими потребностями в электроэнергии и мощности и текущими возможностями энергосистемы. Максимальное потребление мощности советского периода сегодня превышено на 13,6 ГВт, а потребление электроэнергии с 1998 года увеличилось в полтора раза (на 48 %) и продолжает расти.

Рост потребления происходит на фоне общего старения парка оборудования. Так, с 2010 по 2020 годы по программе Договоров о предоставлении мощности на оптовый рынок (ДПМ) установленная мощность электростанций увеличилась более чем на 25 ГВт. За этот же период было выведено из эксплуатации более 18 ГВт старой неэффективной генерации. Однако после завершения программы ДПМ объемы вводов тепловой генерации, обеспечивающей гарантированную поставку мощности, снизились и, например, по итогам 2024 года практически сравнялись с объёмами вывода оборудования из эксплуатации.

В 2024 году потребление выросло на 3,1% - почти на 38 млрд кВт·ч, что эквивалентно 5.8 ГВт традиционной генерации.

К числу наиболее срочных задач глава Системного оператора отнес необходимость справиться с прогнозируемыми дефицитами в конкретных местах энергосистемы, которые могут наступить в горизонте 5-6 лет.

«В настоящее время в энергосистеме страны определены территории технологически необходимой генерации, где без ввода новых генерирующих и электросетевых объектов в ближайшие годы может наступить дефицит электроэнергии и мощности. Они внесены в Схему и программу развития энергосистем России, разрабатываемую на 6 лет. Высокая ресурсозатратность строительства в электроэнергетике в текущих макроэкономических условиях, продолжающееся развитие отечественного энергомашиностроения диктуют необходимость строительства генерации в первую очередь для покрытия спроса, подтверждаемого договорами на технологическое присоединение новых потребителей к сети, и набора нагрузки существующими, уже подключенными к энергосистеме. Мы считаем, что хорошим решением является также учет в этих планах 5-процентного дополнительного стратегического резерва в зонах прогнозируемого энергодефицита, что позволит реализовывать проекты, которые не были учтены», – заявил Федор Опадчий.

При этом он отметил, что существующая система планирования перспективного развития электроэнергетики за счет ежегодной актуализации позволяет учитывать новых потребителей, заключающих договоры на техприсоединение к сетям, а также актуальные тренды в электропотреблении, такие как значительное изменение динамики электропотребления населением, которые наблюдаются последние годы.