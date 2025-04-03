Минэнерго провело выездное совещание в Дагестане

Петр Конюшенко провел выездное совещание по развитию электроэнергетического комплекса Республики Дагестан. В нем приняли участие представители федеральных и региональных органов власти, филиала АО «СО ЕЭС» «Региональное диспетчерское управление энергосистемы Республики Дагестан» и ПАО «Россети Северный Кавказ».

Были рассмотрены вопросы:

работы энергосистемы региона и инфраструктурных ограничений, препятствующих развитию электросетевого комплекса;

укрепления платежной дисциплины потребителей;

потерь электроэнергии в Республике.

Работа по повышению надежности и качества электроснабжения потребителей Дагестана требует пристального внимания со стороны как местных, так и федеральных органов власти.

«Для обеспечения эффективного функционирования топливно-энергетического комплекса Республики следует учитывать быстрые темпы ее социально-экономического развития. В регионе реализуются многочисленные туристические и промышленные проекты, вводятся в эксплуатацию новые социальные объекты, требующие дополнительных мощностей», - подчеркнул Петр Конюшенко.

В ходе рабочей поездки замминистра осмотрел два энергообъекта: подстанцию «ЗТМ» в Каспийске и подстанцию «Приморская» в Махачкале. Он оценил их работу, ознакомился с планами по реконструкции и модернизации и пообщался со специалистами.

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