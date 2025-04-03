На Куйбышевской железной дороге стартовала ремонтно-путевая кампания

В рамках ремонтно-путевой кампании Куйбышевская железная дорога планирует отремонтировать 240 км пути. Большая часть работ будет проведена в Самарской области (перегон Подбельская – Похвистнево, Мыльная – Безенчук, Сызрань-Город – Кашпир, Репьевка – Новообразцовое) и в Республике Башкортостан (перегон Глуховская – Аксеново, Салават – Зирган, Аксаково – Глуховская, Улу-Теляк – Аша, Уфа – Черниковка). Также будет отремонтирован путь в Ульяновской (перегоны Кузоватово – Безводовка, Рачейка – Балашейка), Оренбургской (Асекеево – Филипповка) областях и в Республике Татарстан (Нурлан – Калиновка).

В ремонтных работах на всем полигоне Куйбышевской железной дороги за время летней путевой кампании будет задействовано более 1 тыс. сотрудников путевого хозяйства и порядка 200 современных путевых машин и новейшего оборудования.

Капитальный ремонт будет проводиться в период специальных технологических «окон». При его разработке железнодорожники учли значимость пригородного железнодорожного транспорта, который является важнейшим элементом транспортной системы для населения, особенно в часы пик, и запланировали «окна» с минимальными изменениями в расписании.

Ремонтные работы 2025 года на Куйбышевской железной дороге будут проведены на самых востребованных пассажирских направлениях в сторону Москвы, что позволит увеличить протяженность максимально комфортного для пассажира «бархатного» пути, сообщила служба корпоративных коммуникаций КбшЖД.