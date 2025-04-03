Подольсккабель провел сертификацию кабелей для применения в системах АЭС

На основании требований НП-071-2018 и Приказа Ростехнадзора № 277 от 21.07.2017, проведена обязательная сертификация в системе оценки соответствия в области использования атомной энергии кабельной продукции и получены сертификаты, подтверждающие, что кабели соответствуют требованиям безопасности для применения в системах АЭС классов 2, 3 по классификации НП-001-15:

- № ОИАЭ.RU.145(ОС).00295 со сроком действия с 20.03.2025 по 19.03.2028 на кабели силовые марок: ППГнг(А)-HF, ППГЭнг(А)-HF, ПБПнг(А)-HF, ПвПГнг(А)-HF в исполнении УХЛ и Т, 3 класса безопасности, изготавливаемых АО «НП «ПОДОЛЬСККАБЕЛЬ» по ТУ 16.К71-304-2001.

- № ОИАЭ.RU.145(ОС).00296 со сроком действия с 20.03.2025 по 19.03.2028 на кабели силовые марок: ППГнг(А)-FRHF, ППГЭнг(А)-FRHF, ПБПнг(А)-FRHF в исполнении УХЛ и Т, 2 класса безопасности, изготавливаемых АО «НП «ПОДОЛЬСККАБЕЛЬ» по ТУ 16.К71-339-2004.