Руководители технического блока «Россети Урал» собрались для обсуждения производственных вопросов и ключевых задач на год

В Екатеринбурге на площадке учебного центра «Россети Урал» состоялось совещание главных инженеров всех подразделений компании. Участники подвели предварительные итоги прохождения осенне-зимнего периода 2024-2025 гг, обсудили ключевые задачи и другие актуальные вопросы.

Как отметил в своей приветственной речи генеральный директор «Россети Урал» Дмитрий Воденников, энергетики сейчас вступают в период активной ремонтной кампании для подготовки электросетевой инфраструктуры к новому отопительному сезону 2025-2026 гг.

«Едва завершив работу в период зимних максимумов, мы с вами начинаем готовиться к новому отопительному периоду. При этом существующие погодные условия, малое количества снега и низкий уровень воды в реках в регионах присутствия могут спровоцировать ранние лесные пожары. К этому мы тоже должны быть готовы, учесть все возможные риски и не допустить технологических нарушений в работе электросетевой инфраструктуры», – отметил Дмитрий Воденников. «Я уверен, что сегодняшняя встреча будет продуктивной и полезной для всех участников. Держим в фокусе внимания вопросы по модернизации энергообъектов, активно развивающиеся территории вблизи городов-миллионников. Задачи у нас амбиционные, и я уверен, что командная работа позволит их решить», – добавил генеральный директор «Россети Урал».

Первый заместитель генерального директора – главный инженер «Россети Урал» Владимир Рябушев подвел итоги 2024 года по выполнению программы технического обслуживания и ремонтов оборудования (ТОиР). Так, в прошлом году на программу ТОиР «Россети Урал» направили порядка 7,8 млрд рублей. Энергетики выполнили расчистку трасс воздушных линий в объеме около 10,5 тысяч гектар, заменили 266 км грозотроса, 111,5 тысяч изоляторов на ВЛ, 15,6 тысяч опор. Провели ремонт 34 силовых трансформаторов, 1629 выключателей и 1874 разъединителей. Выполнен ремонт 1466 трансформаторных подстанций 6-20/0,4 кВ. В этом году на эти цели будет направлено более 7,8 млрд рублей.

Технический блок «Россети Урал» реализует сразу несколько целевых программ, направленных на повышение качества электроснабжения клиентов. Одним из ключевых направлений является замена силовых трансформаторов 35-110 кВ для увеличения установленной мощности в центрах питания стремительно развивающихся районов. Максимальное количество таких объектов расположено в пригородах городов-миллионников: для обеспечения качественного электроснабжения населенных пунктов Белоярского, Сысертского муниципальных округов Свердловской области, Сосновского муниципального района Челябинской области и Пермского муниципального округа Пермского края. В целом в 2024 году специалисты компании заменили 28 силовых трансформаторов на 22 подстанциях 35-110 кВ, прирост установленной мощности составил 140,4 МВА. В этом году планируется заменить 17 трансформаторов на 15 подстанциях 35-110 кВ, прирост мощности составит 110,4 МВА.

Для дополнительного контроля параметров качества поставляемой электроэнергии специалисты «Россети Урал» расширяют использование функционала интеллектуальных приборов учета (ИПУ). Речь идет о внедрении системы мониторинга уровня напряжения путем удаленного опроса приборов учета. Всего в зоне ответственности «Россети Урал» порядка 400 тысяч ИПУ могут передавать необходимые сведения о качестве электроэнергии. Внедрение системы мониторинга позволяет специалистам компании понимать тренды потребления электроэнергии, выявлять факторы изменения режимов работы оборудования, оптимально распределять нагрузку и снижать затраты.

Отметим, что сотрудники «Россети Урал» продолжают наращивать объемы производства работ без снятия напряжения на энергообъектах распределительного электросетевого комплекса. Всего в контуре компании данный метод применяют более 50 бригад. В 2024 году на объектах до 1000 В выполнено порядка 7 тысяч работ под напряжением без отключения клиентов, а также около 100 работ на энергообъектах 6-10 кВ. В этом году планируется выполнить порядка 500 работ на объектах 6-10 кВ и порядка 7,5 тысяч работ на объектах до 1000 В.

В рамках работы по повышению наблюдаемости и управляемости сетью на базе учебного центра «Россети Урал» завершается создание специализированного полигона высокоавтоматизированной подстанции (сокращенно – полигон ВАПС). На полигоне ВАПС представлены устройства релейной защиты и автоматики (РЗА), автоматизированной системы управления технологическими процессами (АСУ ТП) от ведущих российских производителей, аттестованных в Группе «Россети». Здесь сотрудники подразделений РЗА, АСУ ТП и ОТУ будут отрабатывать новые технические решения, повышать свою квалификацию, готовиться к соревнованиям профмастерства. Сейчас на полигоне ВАПС завершаются пусконаладочные работы.

В середине этого года стартует проект по переводу на отечественную платформу системы управления производственными активами (СУПА). Это позволит не только выполнить требования по импортозамещению неотечественного программного обеспечения, но и обеспечит потребности в автоматизации процессов в работе технического блока компании, в том числе формирование и реализацию программы ТОиР с применением рискориентированного подхода и выполнения ремонтов по техническому состоянию.