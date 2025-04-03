РусГидро провело в Казани седьмую конференцию «День поставщика»

Сегодня в Казани на площадке Татарстанского энергетического форума «ЭНЕРГОПРОМ» РусГидро провело седьмую конференцию «День поставщика». Мероприятие объединило более 250 представителей компаний, осуществляющих производство и поставки продукции, оказание услуг и выполнение работ для энергокомпаний.

В этом году особое внимание в ходе конференции РусГидро уделило поставщикам из Республики Татарстан, которые могут не только работать напрямую с РусГидро, но и найти заказчиков среди крупных компаний, реализующих проекты Группы по всей России, в том числе на Дальнем Востоке. В 2023-2024 гг. в закупках РусГидро приняло участие 67 поставщиков из Татарстана, они были признаны победителями в 149 закупках.

«У нас уже сложился определенный формат – хотя мы федеральная компания и заинтересованы в поставщиках со всей России, на таких конференциях мы делаем специальный акцент на местных поставщиках, – заявил в своем приветственном слове заместитель генерального директора РусГидро Александр Чариков. – Мы понимаем потенциал производителей Республики Татарстан и особо призываем изготовителей продукции из республики стать нашими поставщиками».

Подводя итоги закупочной деятельности за прошедший год, Александр Чариков отметил эффективность работы системы аккредитации поставщиков РусГидро. Процедуру проверки на правоспособность, благонадежность, деловую репутацию и финансовое состояние РусГидро внедрило в 2023 году. За это время в системе аккредитовалось более 9 тыс. поставщиков. Система позволила не только унифицировать подход к определению контрагентов по всей Группе, но и исключить многократную проверку документов у постоянных участников закупок, сократить сроки рассмотрения заявок, снизить трудозатраты и ошибки при подготовке заявок.

По словам Александра Чарикова, годовой объем закупок РусГидро в 2024 году составил более 900 млрд рублей, по прогнозу в 2025 году этот показатель может превысить 1 трлн рублей. Растет количество новых контрагентов – за последний год почти тысяча новых компаний. Увеличивается стоимостной объем договоров с производителями: в 2023 году – 101,1 млрд рублей, в 2024 году – 122,2 млрд рублей.

Стабильно высока доля закупок у субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП) – в 2024 году она составила 68,8% от общего объема, что существенно превышает порог в 25%, установленный Правительством Российской Федерации. В Группе утвержден перечень товаров, работ, услуг, закупки которых осуществляются у субъектов МСП. Доля закупок у субъектов МСП включена в ключевые показатели эффективности, ведется постоянное взаимодействие с Федеральной корпорацией по развитию малого и среднего предпринимательства.

Кроме представителей РусГидро на конференции выступили представители Корпорации МСП, электронных торговых площадок и компаний-поставщиков. В ходе мероприятия были обсуждены основные показатели закупочной деятельности Группы, требования к участникам процедур, типовые ошибки при подготовке заявок на аккредитацию, вопросы поддержки субъектов МСП, отечественного производителя и др.

РусГидро проводит конференцию «День поставщика» с 2016 года. За это время ее участниками стали представители более 1500 российских и иностранных компаний. На встрече потенциальные поставщики знакомятся с существующей в РусГидро системой закупок, особенностями законодательства, регулирующего закупочную деятельность заказчиков с госучастием, с требованиями к закупаемой продукции. По итогам таких конференций можно в перспективе заключить контракты не только напрямую с самим энергохолдингом, но и найти заказчиков среди крупных компаний, которые реализуют проекты РусГидро по всей России.