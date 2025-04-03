Щиты KRATOS от бренда EKF с монтажной панелью уже на складе

03 апр. 2025, 15:15
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Время чтения ≈ 1 минута
Источник:
EKF
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Щиты с монтажной панелью ЩМПг KRATOS от бренда EKF стали доступны для заказа. На данный момент на складе представлены модели 80.60.25 и 65.50.22. В дальнейшем ассортимент пополнится еще четырьмя типоразмерами.

Корпуса KRATOS подходят для любого типа НКУ. Имеют два вида комплектации внутренних элементов – щит с монтажной панелью для силового оборудования или щит распределительный с DIN-рейками и фальшпанелями для модульного оборудования – и шесть типоразмеров.

Проваренный роботом корпус имеет степень пылевлагозащиты IP66. В конструкции предусмотрен загиб кромки, прилегающей к двери. Это гарантирует, что при открытии шкафа внутрь не проникнет вода. Все это позволяет полностью защитить электротехническое оборудование НКУ. Климатическое исполнение УХЛ1 подтверждает возможность установки новинки в неблагоприятных условиях окружающей среды.

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EKF (Электрорешения)
EKF – российский производитель электротехнической продукции. Компания разрабатывает комплексные решения для создания систем электроснабжения, автоматизации и повышения энергоэффективности, которые более 18 лет успешно применяются в различных отраслях. Оборудование EKF бесперебойно работает на многих знаковых промышленных и энергетических объектах страны, применяется в проектах крупнейших российских компаний. Численность персонала составляет более 700 сотрудников, занятых на производствах по всему миру, треть из них работает в России.