Щиты KRATOS от бренда EKF с монтажной панелью уже на складе

Щиты с монтажной панелью ЩМПг KRATOS от бренда EKF стали доступны для заказа. На данный момент на складе представлены модели 80.60.25 и 65.50.22. В дальнейшем ассортимент пополнится еще четырьмя типоразмерами.

Корпуса KRATOS подходят для любого типа НКУ. Имеют два вида комплектации внутренних элементов – щит с монтажной панелью для силового оборудования или щит распределительный с DIN-рейками и фальшпанелями для модульного оборудования – и шесть типоразмеров.

Проваренный роботом корпус имеет степень пылевлагозащиты IP66. В конструкции предусмотрен загиб кромки, прилегающей к двери. Это гарантирует, что при открытии шкафа внутрь не проникнет вода. Все это позволяет полностью защитить электротехническое оборудование НКУ. Климатическое исполнение УХЛ1 подтверждает возможность установки новинки в неблагоприятных условиях окружающей среды.