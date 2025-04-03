Сергей Цивилев провел рабочую встречу с врио губернатора Курской области Александром Хинштейном

Сергей Цивилев и врио губернатора Курской области Александр Хинштейн в ходе рабочей встречи обсудили развитие энергетического комплекса региона. Отдельное внимание было уделено восстановлению объектов энергетической инфраструктуры в рамках программы восстановления приграничных районов Курской области, формируемой по поручению Президента России.

Также Министр поддержал предложение Александра Хинштейна о переносе Курской ТЭЦ-4 из исторического центра города для создания общественного пространства. Кроме того, участники встречи рассмотрели вопросы реконструкции сетей теплоснабжения Курска.

«Надежное обеспечение энергией всех категорий потребителей остается одной из ключевых задач Миниэнерго, которую мы решаем вместе с руководителями регионов и участниками рынка как на федеральном, так и на региональном уровнях», - отметил Сергей Цивилев.

В завершение встречи Александр Хинштейн поблагодарил Главу Минэнерго за вклад в защиту Курской области и участие в работе по обеспечению безопасности Курской АЭС и других энергетических объектов региона.