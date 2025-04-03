В Каспийском кластере начнут строительство многофункционального центра

Каспийский прибрежный кластер в Дагестане создается по поручению Президента РФ. Здесь планируют построить гостиницы, санатории, общежития, рестораны и многофункциональные центры. Первый из объектов кластера, поступивших в Главгосэкспертизу, уже получил положительное заключение. Строительство пройдет в рамках нацпроекта «Туризм и индустрия гостеприимства».

Всесезонный туристско-рекреационный комплекс (ВТРК) «Каспийский прибрежный кластер» будет расположен в особой экономической зоне в Дербентском районе Республики Дагестан. «Одним из первых объектов ВТРК, представленных на экспертизу, стал многофункциональный центр. В четырехэтажном здании будут размещаться службы управления и эксплуатации ВТРК, а также опорный пункт полиции, пункты по прокату и сервисному обслуживанию спортивного инвентаря, кабинеты первичной медицинской помощи, бытовых услуг, предприятия питания и торговли. Все проектные решения разработаны с учетом сейсмичности в районе строительства 9 баллов», - рассказала главный эксперт проекта Главгосэкспертизы России Елена Остапенко.

Общая площадь центра - 7491,60 м. Из них общая площадь торговых залов составит около 1085 кв. м. По проекту, здание будет прямоугольным в плане, со скругленными формами и лоджиями. Изгиб на главном фасаде подчеркивает главный вход для посетителей.

«Сервисные и многофункциональные центры являются ключевыми объектами инфраструктуры курортов, служащими для управления, эксплуатации и приветствия гостей. По сути, они представляют собой «сердце» всего курорта. Первое впечатление о курорте будет формироваться именно на этих объектах, поэтому профессиональный подход к оформлению интерьера является важным инструментом маркетинга, коммерции и бизнеса. Для поддержания архитектурного имиджа, создания привлекательного и запоминающегося визуального образа, а также повышения качества услуг, предоставляемых на наших курортах, мы также ведем работу по разработке дизайн-проектов общественных зон таких объектов», – рассказал заместитель генерального директора Кавказ.РФ Владимир Лапухин.

Технологические и архитектурно-планировочные решения здания рассчитаны на одновременное пребывание в нем 604 человек. Здесь также планируется размещение комплексной системы безопасности ВТРК, газорегуляторного пункта, дизель-генераторной установки, резервуаров противопожарного запаса воды и других инженерных систем.

Застройщик – КАВКАЗ.РФ.

Генеральный проектировщик – ООО «Национальные канатные дороги»