В Кемеровской области появится набережная реки Большая Камышная

В г. Кемерово проведут строительство набережной реки Большая Камышная с благоустройством территории, прилегающей к музейному и театрально-образовательному комплексу, сообщает RosTender.info. Заявки на участие в аукционе принимают до 11 апреля.

На набережной реки предусматривается благоустройство территории с функциональными зонами отдыха и обслуживания, устройство велосипедной дорожки, устройство прогулочных зон, устройство малых архитектурных форм, освещение, архитектурная подсветка, объекты торговли и обслуживания. Установят системы оповещения и видеонаблюдения, выполнят озеленение, устройство газона, посадку деревьев. На строительство выделят 702 млн рублей из местного бюджета города Кемерово. Выполнить работы необходимо до 30.10.2026 года.