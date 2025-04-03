В Кемеровской области появится набережная реки Большая Камышная

03 апр. 2025, 17:15
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Время чтения ≈ 1 минута
Источник:
Ростендер
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В г. Кемерово проведут строительство набережной реки Большая Камышная с благоустройством территории, прилегающей к музейному и театрально-образовательному комплексу, сообщает RosTender.info. Заявки на участие в аукционе принимают до 11 апреля.

На набережной реки предусматривается благоустройство территории с функциональными зонами отдыха и обслуживания, устройство велосипедной дорожки, устройство прогулочных зон, устройство малых архитектурных форм, освещение, архитектурная подсветка, объекты торговли и обслуживания. Установят системы оповещения и видеонаблюдения, выполнят озеленение, устройство газона, посадку деревьев. На строительство выделят 702 млн рублей из местного бюджета города Кемерово. Выполнить работы необходимо до 30.10.2026 года.

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