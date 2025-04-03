В первом квартале 2025 года каширские энергетики подключили к электроснабжению 19 новых объектов инфраструктуры

За первый квартал 2025 года специалисты «Мособлэнерго» в рамках реализации договоров технологического присоединения выполнили работы по подключению к электроснабжению 19 новых объектов социальной и жилой инфраструктуры в г. о. Кашира, м. о. Серебряные Пруды и г. Озеры г. о. Коломна.

Одним из подключенных объектов стала новая газовая котельная на Стрелецкой улице в Кашире. Для ее электроснабжения энергетики проложили две ЛЭП — воздушную линию электропередачи ВЛ-0,4 кВ длиной 68 метров и кабельно-воздушную линию КВЛ-0,4 кВ протяжённостью 180 метров. Благодаря этим работам социально значимому объекту города была обеспечена вторая категория надёжности электроснабжения, что предусматривает наличие двух независимых взаиморезервирующих источников питания.

Также в первом квартале для подключения предприятия малого бизнеса на Стрелецкой улице энергетики провели замену силового оборудования в подстанции ТП-62. Трансформатор в 500 кВА был заменён на агрегат мощностью 800 кВА. Установка более мощного трансформатора, соответствующего современным требованиям надежности и эксплуатационной безопасности, позволила подключить предприятие, предоставляющее помещения для аренды, по запрашиваемой мощности электроснабжения в 150 кВт.

В феврале энергетиками также были проведены работы по подключению к электрическим сетям новой автомойки в п. Зендиково. Для обеспечения ее электроснабжения энергетики смонтировали воздушную линию электропередачи ВЛ-0,4 кВ протяженностью 350 метров от распределительного пункта РП-9. Мощность электроснабжения нового объекта инфраструктуры составила 150 кВт.

Всего с начала 2025 года специалистами компании для технологических присоединений новых абонентов были проведены работы по прокладке 252 метров кабельных линий 0,4-кВ и монтажу воздушных линий с использованием самонесущего изолированного провода СИП общей протяженностью 1845 метров. В общей сложности для новых линий электропередачи было установлено 58 опор ЛЭП.

В рамках своей деятельности «Мособлэнерго» подключает энергопринимающие устройства физических, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Техприсоединение выполняется в следующих случаях: при первичном присоединении энергопринимающих устройств к сетям компании, увеличении трансформаторной мощности, изменении категории надежности энергопринимающих устройств и точек присоединения к сети, а также при изменении вида производственной деятельности заявителя. Заявки на технологическое присоединение к электрическим сетям «Мособлэнерго» от физических и юридических лиц принимаются на «Портале потребителя» компании moetp.ru.