Комитет Государственной Думы по энергетике подготовил ко второму чтению законопроект, направленный на повышение безопасности и антитеррористической защищенности объектов ТЭК и противодействие беспилотникам.

Проект федерального закона № 686463-8 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» был внесен группой сенаторов и депутатов, в том числе, депутатами Комитета П.Н.Завальным, Ю.А.Станкевичем, Н.В.Назаровой, и принят в 1 чтении 17 сентября 2024 г. Комитет рассмотрел поправки на заседании 2 апреля 2025г.

Председатель Комитета Государственной Думы по энергетике Николай Шульгинов отметил:

«Современный характер вызовов и угроз безопасности ТЭК, наряду с развитием систем активной и пассивной инженерно-технической защиты, требует оперативной актуализации правовых норм. Защита подавляющего большинства объектов энергетики в России обеспечивается сотрудниками частных охранных организаций и ведомственной охраны. Цель предлагаемых новелл – расширить полномочия таких лиц и обеспечить эффективность их взаимодействия с органами государственной власти и силовыми структурами при отражении террористических атак, в том числе с применением БПЛА».

Ко второму чтению учтены поправки Правительства РФ, целью которых является приведение проектируемых норм в соответствие с нормами Федерального закона № 434-ФЗ «О внесении изменений в Закон Российской Федерации «О частной детективной и охранной деятельности в Российской Федерации», который вступит в силу с 01 сентября 2026 г. Инициатор разработки законопроекта, заместитель председателя Комитета Юрий Станкевич пояснил, что по ним применение соответствующими сотрудниками физической силы, специальных средств или огнестрельного оружия с превышением своих полномочий, крайней необходимости или необходимой обороны влечет за собой ответственность, установленную законодательством РФ. Он заявил:

«Подготовленный Комитетом по энергетике законопроект находится в логическом русле ранее принятых Государственной Думой инициатив по повышению уровня безопасности энергетический инфраструктуры. Результат дискуссии с Правительством России подтвердил, что мы последовательно ищем взвешенные решения, балансируя между механизмами защиты ТЭК и минимизацией риска причинения вреда третьим лицам».

Кроме того, ко второму чтению вносятся изменения в Воздушный кодекс РФ, регулирующие вопросы противодействия беспилотным аппаратам органами государственной власти, организациями и лицами, на которых законодательством РФ возложены такие полномочия.

Комитет Государственной Думы предложит включить рассмотрение проекта федерального закона № 686463-8 в повестку пленарного заседания Госдумы на 9 апреля 2025 г. для рассмотрения во втором и третьем чтениях.