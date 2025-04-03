На развитие дорог и транспорта на Сахалине выделят дополнительные 2,3 млрд рублей

Депутаты Сахалинской области думы утвердили поправки в региональный бюджет на 2025 год. Так, на развитие дорожного хозяйства и транспортной отрасли выделят дополнительные средства в размере 2,3 млрд рублей: около половины направят на субсидирование пассажирских перевозок, остальное - на ремонт и содержание улично-дорожной сети. Об этом в четверг, 3 апреля, сообщает Министерство транспорта и дорожного хозяйства региона в своем официальном Telegram-канале.



В частности, дополнительные 650 млн рублей выделили на капитальный ремонт участка трассы «Невельск - Томари - аэропорт Шахтерск» с 243-го по 286-й км (между селами Айнское и Медвежье).

«Кроме того, большое внимание уделено обеспечению транспортной доступности островов: увеличен объем субсидии на морские перевозки Корсаков - Курилы, внутриобластные авиаперевозки, а также на покупку пассажирских автобусов для муниципалитетов. Также выделено 166 млн рублей на закупку дорожной техники для региона. Совместно с депутатами мы работаем над тем, чтобы бюджетные деньги расходовались исключительно с учетом интересов и нужд жителей области» - отметил министр транспорта и дорожного хозяйства Сахалина Максим Жоголев.

Всего с учетом поправок в 2025 году на государственную программу «Развитие транспортной инфраструктуры и дорожного хозяйства Сахалинской области» предусмотрели 28,3 млрд рублей, из них почти 5,5 млрд - на реализацию национального проекта «Инфраструктура для жизни».