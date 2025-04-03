Начинается капремонт на участке трассы А-310 в Челябинской области

В Челябинской области приступают к расширению участка федеральной трассы А-310 «Челябинск - Троицк - граница с Республикой Казахстан». Капитальный ремонт на участке с 53-го по 75-й км стартует 10 апреля, сообщает пресс-служба ФКУ Упрдор «Южный Урал».



В рамках работ проезжую часть расширят до четырех полос движения, сделают барьерное ограждение и разделение транспортных потоков. На участке устроят четыре разворотные петли: на 57-м км для поселка Борисовка, на 64-м км для поселка Ключи, на 66-м км для рабочего поселка Красногорский и на 70-м км для населенных пунктов Красногорский и Красносельский. Также устроят 6 км линий современного освещения, сделают десять остановочных комплексов с посадочными площадками, площадками ожидания и автопавильонами.

«Ожидается, что доведение до четырехполосного исполнения загруженного участка автодороги А-310, интенсивность движения по которому составляет до 30 тыс. автомобилей ежедневно, позволит обеспечить комфортное и безопасное передвижение транспорта», - отметили в пресс-службе Управления.

Капремонт рассчитан до октября 2026 года. На весь период выполнения работ на участке будут действовать ограничения движения для транспорта.

По информации пресс-службы ФКУ, сейчас прорабатывается вопрос дальнейшего расширения трассы А-310 - на участке с 75-го по 89-й км.

Ранее сообщалось, что до 2026 года в границах Челябинской области с двух до четырех полос расширят более 70 км федеральных дорог.