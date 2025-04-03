Установленная мощность Угличской ГЭС возросла до 130 МВт

Установленная мощность Угличской ГЭС увеличилась на 10 МВт и теперь составляет 130 МВт. Увеличение мощности станции стало возможным в результате замены гидроагрегата со станционным номером 1 по Программе комплексной модернизации гидроэлектростанций РусГидро (ПКМ). Установленная мощность Каскада Верхневолжских ГЭС РусГидро, включающего Угличскую и Рыбинскую ГЭС, теперь составляет 516,4 МВт.

Новый гидроагрегат №1 был введен в эксплуатацию в феврале 2025 года. В ходе работ старый гидроагрегат, отработавший с 1940 года более 80 лет, был заменен на новое оборудование, произведенное российскими заводами. После комплексных аттестационных испытаний была проведена перемаркировка гидроагрегата (процедура документального подтверждения изменения мощности). В результате мощность гидроагрегата №1 возросла на 18%, с 55 до 65 МВт.

С завершением замены гидроагрегата №1 проект по обновлению гидросилового оборудования Угличской ГЭС был завершен. Второй гидроагрегат станции был заменен в 2011 году.

Угличская гидроэлектростанция расположена на Волге в Ярославской области, это вторая ступень каскада гидроэлектростанций на великой русской реке. Строительство ГЭС велось с 1935 года, по состоянию на 1941 год она являлась второй по мощности действующей гидроэлектростанцией СССР. Угличская ГЭС сыграла важную роль в обеспечении Москвы электроэнергией в годы Великой Отечественной войны, особенно в период Битвы за Москву.

РусГидро реализует Программу комплексной модернизации гидрогенерирующих объектов, в рамках которой запланирована замена половины парка турбин, генераторов и трансформаторов ГЭС и ГАЭС. Столь масштабная программа обновления устаревшего и изношенного оборудования для отечественной энергетики уникальна и беспрецедентна. Ее особенность – ориентация не на точечную замену отдельных узлов и агрегатов, а на комплексную модернизацию генерирующих объектов как единых технологических комплексов, с заменой или реконструкцией основного и вспомогательного оборудования, общестанционных систем, гидротехнических сооружений.

За 13 лет действия ПКМ прирост установленной мощности гидроэлектростанций РусГидро составил 647,5 МВт, что можно сравнить с появлением в составе энергохолдинга еще одной большой ГЭС. За это время было заменено или модернизировано 149 гидротурбин и 155 генераторов, 113 силовых трансформаторов, а также более 10 тысяч единиц вспомогательного оборудования.