Виолетта Киушкина: укрепление энергетической безопасности ‒ приоритет при формировании планов по развитию локальной энергетики

О повышении энергетической безопасности зоны децентрализованного электроснабжения Российской Федерации на заседании Научного совета по комплексным проблемам развития энергетики при Президиуме РАН рассказала руководитель Департамента энергетической безопасности и инфраструктуры ТЭК РЭА Минэнерго России Виолетта Киушкина.

По словам спикера, задача рационального и экономически эффективного сочетания использования централизованных систем электро- и теплоснабжения с распределенной локальной энергетикой остается в числе приоритетных вопросов.

Исторически децентрализованное электроснабжение осуществляется преимущественно на территориях Дальневосточного федерального округа и Арктической зоны, причем большая часть объектов генерации сосредоточена в Республике Саха (Якутия), Ямало-Ненецком автономном округе, Красноярском и Камчатском краях. Среди государственно регулируемых процессов, обеспечивающих энергетическую безопасность страны, для децентрализованных районов основными являются надежное и устойчивое обеспечение потребителей ресурсами и услугами стандартного качества, а также технической доступности инфраструктуры ТЭК.

На способность существующей локальной энергетики обеспечивать устойчивое энергоснабжение субъектов хозяйственной деятельности и населения накладываются уязвимости, которые обусловлены многоаспектностью существующей проблематики, территориальным расположением и специфичностью автономного энергоснабжения.

В качестве основных направлений развития Виолетта Киушкина выделила более эффективное использование локальных энергетических ресурсов, включая ВИЭ, а также создание экономически обоснованной структуры генерации с учетом всех видов энергетических ресурсов. Также она подчеркнула, что при подготовке схемных решений гибридных автономных систем энергоснабжения необходимо соблюдать баланс между энергетической безопасностью, экономической эффективностью и жесткими экологическими требованиями.

Для взвешенной оценки состояния энергетической безопасности субъектов Российской Федерации необходимо проводить территориальную дифференциацию по широкому перечню признаков, которая учитывает различия регионов по условиям топливо- и энергоснабжения потребителей. Как отметила Виолетта Киушкина, для базового анализа используются важнейшие индикаторы по трем взаимосвязанным направлениям: производственной и ресурсной обеспеченности системы топливо- и энергоснабжения региона, ее надежности, состоянию основных производственных фондов систем энергетики региона.