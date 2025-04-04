EL-Комитетом НОПСМ получены результаты испытаний образцов кабельной продукции КЗ ЛЕПТОН

EL-Комитетом НОПСМ получены результаты испытаний образцов кабельной продукции ВВГ-Пнг(А)-LS 3*2,5, ПВС 2*1,5 и ПВС 3*1,5 ТМ КЗ ЛЕПТОН (изготовитель ООО Кабельный Завод «Лептон», Смоленская область), закупленных в розничных магазинах электротехники г. Казани.

В отобранных образцах выявлены существенные отклонения от требований качества и безопасности ГОСТ 31996-2012 и ГОСТ 7399-97:

занижение толщины оболочки из ПВХ (до 4%);

несоблюдение параметров наружных размеров (до 6,5%);

превышение электрического сопротивления ТПЖ (до 18%).

Совсем недавно EL-Комитет сообщал о выявленных нарушениях требований ГОСТ в продукции данного производителя, закупленной в Ставропольском крае. Всего на сегодняшний день специалистами EL-Комитета отобрано и испытано 14 образцов кабеля ТМ КЗ ЛЕПТОН, лишь 5 из которых соответствуют требованиям ГОСТ.

Итоги проведенных испытаний, а также внимательное изучение работы производителя на рынке привели к следующим выводам:

ООО КЗ «Лептон» не обеспечивает стабильного качества выпускаемой продукции. Если качество кабельной продукции марки ВВГ ТМ КЗ ЛЕПТОН можно оценить 50 на 50, то провода марки ПВС данного производителя не соответствуют ГОСТ на 100%.

Собственных сертификатов соответствия ООО КЗ «Лептон» не имеет. Ни российских, ни зарубежных. В настоящее время продукция данной торговой марки реализуется вместе с сертификатами ЕАЭС RU С-RU.НВ78.В.01842/24 (ОС ООО «АВАНТАЖ», Россия) и ЕАЭС KG417/024.RU.02.00670 (ОС «ИнтерСерт», Кыргызстан), однако заявителем по данным сертификатам является совсем другая организация (ООО «Лептон», ИНН 6731002220), которая с прошлого года проходит процедуру банкротства. Учредитель и директор у этих организаций один.

Помимо фальсифицированной продукции ТМ КЗ ЛЕПТОН на маркетплейсах и на многих строительных рынках встречается «призрачная» торговая марка – спутник СКЗ. ЗАО «Смоленский кабельный завод» еще в 2019 г. было признано банкротом, однако продукция данного производителя все еще активно реализуется без каких-либо разрешительных документов. Директором данной организации, к слову, является тот же человек, что и в первых двух.

Отметим, что кабельная продукция ТМ СКЗ становилась объектом мониторинга в 2023 году. Результаты ее испытаний подтвердили однозначный вывод о том, что она является фальсификатом.

Итоги проведенного анализа могут являться свидетельством работы на рынке очередного «теневого кабельного холдинга»: годовой оборот ООО КЗ «ЛЕПТОН» составляет более 1,2 млрд рублей – и это только официальные данные. Учитывая признаки попыток уклонения от уплаты налогов аффилированных компаний, приведших их к банкротству, а также наличие в ассортименте «призрачных» марок-спутников, можно с уверенностью говорить о куда больших масштабах противоправной деятельности этих организаций.

Это лишь предварительные оценки. Во всех деталях работы ООО КЗ «ЛЕПТОН» внимательно разберутся специалисты профильных ведомств – от Росстандарта до МВД. Документальные материалы нами уже направлены.

EL-Комитет НОПСМ обращает внимание дистрибьюторов кабельной продукции и строительных организаций на необходимость проведения тщательного входного контроля качества кабельной продукции ТМ КЗ ЛЕПТОН перед покупкой и использованием.