Энергетики увеличили мощность электроснабжения производственного предприятия в Наро-Фоминске

Специалисты «Мособлэнерго» провели работы по модернизации трансформаторной подстанции ТП-610131 для увеличения мощности электроснабжения предприятия, занимающегося производством лабораторного оборудования в Наро-Фоминске.

В конце марта в рамках инвестиционной программы энергетики заменили два вводных разъединителя в распределительном устройстве РУ-0,4 кВ и вместо силовых трансформаторов мощностью 400 кВА установили два новых агрегата мощностью 630 кВА каждый в трансформаторной подстанции ТП-610131.

Проведенные работы позволили увеличить мощность электроснабжения производственного предприятия со 188 до 533 кВт, а также улучшить качество и повысить надежность электроснабжения запитанных от подстанции девяти многоквартирных домов на улице Погодина, в которых проживает более 300 потребителей.

Инвестиционная программа «Мособлэнерго» реализуется компанией для обеспечения качественного электроснабжения потребителей Подмосковья. Всего в рамках этой программы в 2025 году планируется построить и реконструировать 455,2 км воздушных и кабельных линий электропередачи на территории Московской области, а также ввести свыше 203,6 МВА дополнительной трансформаторной мощности.