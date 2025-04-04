Генеральный директор ПАО «Россети Урал» Дмитрий Воденников вошёл в состав Президиума Совета Свердловского областного Союза промышленников и предпринимателей

Сегодня в Екатеринбурге состоялось Годовое Общее собрание Свердловского областного Союза промышленников и предпринимателей (СОСПП). Решение о включении в состав Президиума Совета Свердловского областного Союза промышленников и предпринимателей генерального директора ПАО «Россети Урал» Дмитрия Воденникова приняли участники Годового Общего собрания объединения.

На площадке Музейно-образовательного центра «Депо» заседание открыл Президент СОСПП Дмитрий Пумпянский. Также участников поприветствовали временно исполняющий обязанности Губернатора Свердловской области Денис Паслер и Помощник полномочного представителя Президента Российской Федерации в Уральском федеральном округе Наталья Доронина.

Главной темой обсуждения для свердловского бизнеса стала финансовая стабильность в условиях высокой ключевой ставки. С докладами выступили президент Российского Союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин, заместитель директора Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования Дмитрий Белоусов, а также главный аналитик СБЕРа Михаил Матовников. Участники мероприятия получили исчерпывающие ответы от спикеров на самые актуальные вопросы и обсудили перспективы развития бизнеса в современных условиях.