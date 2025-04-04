Инновации в энергетике: что представит РМЭФ-2025

С 9 по 11 апреля 2025 года в Санкт-Петербурге в конгрессно-выставочном центре «Экспофорум» пройдет Российский международный энергетический форум (РМЭФ) – одно из ключевых событий в сфере энергетики. Форум соберет ведущих экспертов, руководителей и представителей госструктур для обсуждения актуальных вопросов и трендов в энергетике.

Главным мероприятием в программе Форума станет Пленарное заседание «Энергетика будущего: устойчивое развитие, инновации и глобальные вызовы», которое состоится 9 апреля. Эксперты, представители бизнеса и власти обсудят перспективы устойчивого развития энергетики, актуальные вызовы отрасли и пути укрепления энергетического суверенитета страны.

Основные мероприятия конгрессной программы РМЭФ-2025:

Панельная дискуссия «Технологический суверенитет в оборудовании для генерации» (9 апреля);

Панельная сессия «Энергия мегаполиса: как соответствовать высоким ожиданиям потребителей» (9 апреля);

Круглый стол «Энергетика новых регионов России: актуальные задачи строительства и восстановления объектов инфраструктуры» (9 апреля);

Конференция «Генсхема-2042: как сбалансировать запросы энергетики с возможностями экономики» (9 апреля);

Круглый стол «Безопасное функционирование и эффективное развитие электроэнергетики России» (10 апреля);

День поставщика электроэнергетики (10 апреля).

Среди спикеров РМЭФ – председатель Комитета по энергетике и инженерному обеспечению Правительства Санкт-Петербурга Станислав Протасов; руководитель Департамента энергетической безопасности ФГБУ «РЭА» Минэнерго России Виолетта Киушкина; директор Ассоциации «Сообщество потребителей энергии» Валерий Дзюбенко; председатель Совета директоров ООО «ИНГК», к. э. н. Игорь Турусов; заместитель генерального директора, главный конструктор АО «ГТ Энерго» Евгений Литвинов и другие.

В рамках Форума традиционно пройдет Международная специализированная выставка «Энергетика

и электротехника», которая продемонстрирует последние достижения российских и иностранных компаний в производстве оборудования для электростанций, распределительных сетей и тепловых систем. Здесь посетители смогут увидеть передовые технологии и ознакомиться с новыми разработками, которые направлены на повышение эффективности и надежности энергетических систем.

Впервые ООО «ОВК «БИЗОН» организует в рамках РМЭФ Специализированную выставку «Комплексные системы защиты объектов ТЭК». Среди экспонатов – системы охраны от беспилотных летательных аппаратов, противопожарные комплексы, оборудование для мониторинга внутренних периметров и контроля доступа.

В этом году отдельное внимание уделено культурно-историческому аспекту. Для гостей и участников будет представлена уникальная экспозиция, приуроченная к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Экспозиция «Энергия Победы. Восстановление» станет данью памяти героическому труду энергетиков, которые внесли неоценимый вклад в сохранение и восстановление энергосистемы Ленинграда в годы ВОВ и в послевоенный период.

В Центре деловых контактов пройдут индивидуальные переговоры между представителями компаний-поставщиков и заказчиками, в числе которых руководители и главные энергетики крупнейших энергетических корпораций.

Одновременно с РМЭФ в Экспофоруме состоятся еще несколько отраслевых мероприятий: Международная выставка-конгресс «Защита от коррозии», международные выставки «ЖКХ России» и «Сварка/Welding». Проведение параллельных мероприятий позволяет собрать на одной площадке максимальное количество специалистов из различных отраслей промышленности, создавая дополнительные возможности для обмена опытом и установления деловых связей.

Форум пройдет при поддержке Министерства энергетики Российской Федерации и Правительства Санкт-Петербурга.