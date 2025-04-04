На дороге в Алтайском крае выполнят строительство автобусных остановок, освещения и тротуаров

Работы по строительству автобусных остановок, освещения и тротуаров на участке км 0+000 - км 7+400 автомобильной дороги Белый Яр - Бея - Аскиз выполнят в Алтайском районе Республики Хакасия, сообщает RosTender.info. Исполнителя выберут по итогам аукциона. Заявки принимают до 11 апреля.

Проектом предусматривается устройство шести новых автобусных остановок, а также ремонт двух существующих. Ремонт включает: замену асфальтобетонного покрытия на переходно-скоростных полосах, замену существующего и установку новых автопавильонов, устройство посадочных площадок и тротуаров. Срок выполнения работ - до 31.08.2025 года. Объем финансирования - 53 млн рублей.