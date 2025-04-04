Провод для нейростимулятора – новая разработка завода СПЕЦКАБЕЛЬ

Московский завод «Спецкабель» разработал медицинские изделия, критически важные для функционирования современных имплантируемых устройств и систем мониторинга. Об этом сообщили Сайт Мэра Москвы и ряд СМИ: ТАСС, Известия, Национальная служба новостей, Аргументы и Факты и РЕН-ТВ.

В первую очередь, это ультратонкие имплантируемые провода, диаметром 300 микрон, предназначенные для нейро- и кардиостимуляторов. Представьте себе: миниатюрные устройства, вживляемые в тело человека для регулирования сердечного ритма или стимуляции нервной системы, связаны с внешними блоками управления при помощи этих тонких, но при этом прочных проводов. Провода должны быть тонкими и гибкими, чтобы не причинять дискомфорта пациенту, а еще прочными, способными выдерживать механические нагрузки внутри человеческого организма. Критически важна и биосовместимость – полное отсутствие негативного воздействия на ткани организма.

Помимо имплантируемых проводов, «Спецкабель» освоил производство особо гибких и миниатюрных, прочных, защищенных от помех и паразитных сигналов кабелей под товарным знаком СКАБМЕД для холтеровского мониторинга сердца – систем непрерывного контроля работы главного двигателя кровеносной системы. Эти кабели отвечают за надежную передачу данных от датчиков, расположенных на теле пациента, к регистратору, и гарантируют точность и достоверность измерений. Качество и надежность этих кабелей напрямую влияют на эффективность диагностики и лечения сердечно-сосудистых заболеваний.

Три года назад «Спецкабель» уже продемонстрировал свой потенциал, разработав кабель для искусственного сердца. Это сложное устройство для питания и бесперебойной работы насоса, имитирующего функцию естественного сердца, а также передачи данных, когда пациент может контролировать работу искусственного сердца с помощью пульта управления. Это прорыв в кардиохирургии, и разработка «Спецкабеля» сыграла здесь не последнюю роль.

Успех «Спецкабеля» неслучаен. Производитель кабельной продукции инвестирует в исследования, постоянно расширяя ассортимент продукции и совершенствуя технологии. Благодаря инновационным разработкам «Спецкабеля», российские врачи получают современные и надежные инструменты для диагностики и лечения серьезных болезней, а пациенты – шанс на здоровую жизнь.